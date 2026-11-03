03 ноября, 07:30Транспорт
В России предложили упростить возврат денег за отмененные авиарейсы
В России предложили упростить возврат денег за отмененные авиарейсы. В Минтрансе обсуждают вариант, при котором пассажиру будет достаточно одного подтверждения без подачи отдельного заявления, а средства должны будут поступить в течение 10 дней.
В крупных авиакомпаниях отмечают, что их клиенты и сейчас могут оперативно оформить возврат билета через личный кабинет на сайте. Никаких бумажных документов для этого не требуется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.