В России предложили упростить возврат денег за отмененные авиарейсы. В Минтрансе обсуждают вариант, при котором пассажиру будет достаточно одного подтверждения без подачи отдельного заявления, а средства должны будут поступить в течение 10 дней.

В крупных авиакомпаниях отмечают, что их клиенты и сейчас могут оперативно оформить возврат билета через личный кабинет на сайте. Никаких бумажных документов для этого не требуется.

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