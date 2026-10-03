Хранение забытой в Шереметьево кепки обошлось пассажиру в 10 тысяч рублей

Возврат забытой в аэропорту вещи обошелся пассажиру почти в 10 тысяч рублей. Молодой человек оставил кепку на пункте досмотра в Шереметьево и вспомнил о ней только через несколько недель.

По тарифу стоимость хранения составила больше 6 тысяч рублей, а с учетом возможной доставки сумма выросла почти до 10 тысяч.

Как работают камеры невостребованного багажа и почему хранение может обойтись пассажиру в несколько тысяч рублей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.