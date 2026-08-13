Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 18:57

Транспорт
Главная / Истории /

Депутат Разворотнева объяснила, как решить проблему с парковкой грузовиков во дворах

Большегрузные препятствия: как решить проблемы парковки фур в российских дворах

Десятки грузовиков месяцами стоят вдоль жилых домов в подмосковном Путилкове, занимая парковки и сужая проезжую часть. По словам местных жителей, машины создают угрозу безопасности и мешают проезду спецтранспорта. Как действовать в подобной ситуации и можно ли решить подобную проблему в своем дворе, разбиралась Москва 24.

Не место для парковки

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Московской области"

Жители поселка Путилково (входит в городской округ Красногорск) пожаловались телеканалу Москва 24 на десятки грузовиков, которые порой месяцами стоят вдоль жилых домов, занимая парковку и сужая проезжую часть на Путилковском шоссе. По их словам, большегрузы создают реальную угрозу безопасности – в случае чрезвычайной ситуации спецтранспорт может не проехать.

Местный житель рассказал журналистам телеканала, что во время возгорания в одном из домов пожарные долго не могли развернуться и приступить к тушению из-за припаркованных грузовиков.

По моим наблюдениям, фуры стоят около месяца. Они очень затрудняют движение, особенно мамочкам с детьми, с колясками, вообще невозможно пройти.
местный житель

По мнению жителей, водители выбирают их дворы ради экономии: ставить фуру на бесплатную уличную парковку выгоднее, чем пользоваться специализированными стоянками. Некоторые водители, по словам очевидцев, даже не живут в этом районе: они оставляют грузовик, пересаживаются на личный автомобиль и уезжают.

Согласно пункту 17.2 Правил дорожного движения, в жилой зоне запрещена стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест. За нарушение в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф в 3 000 рублей, в других регионах – 1 500.

Президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев в беседе с телеканалом Москва 24 рекомендовал жителям фиксировать подобные нарушения на фото и видео с указанием времени и места, после чего обращаться в Госавтоинспекцию.

"Вместе с тем я бы, конечно же, советовал обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ и в администрацию", – пояснил он.

Эксперт по безопасности на транспорте, член общественного совета Минтранса РФ Юлия Манн уточнила телеканалу Москва 24, что, если будут установлены знаки, запрещающие парковку большегрузов, сотрудники контрольно-надзорных органов смогут выписывать штрафы. Если владелец не уберет транспорт добровольно, будут все основания для принудительной эвакуации.

В администрации Красногорска сообщили телеканалу Москва 24, что до конца сентября "Мосавтодор" восстановит дорожную разметку на Путилковском шоссе, после чего на этом участке должна заработать автоматическая система фотофиксации. Тогда постановления о нарушениях будут приходить через портал госуслуг.

По словам экспертов, чтобы добиться установки запрещающих знаков, необходимо обратиться в местную администрацию и МВД. Подать жалобу можно также в Роспотребнадзор, так как стоянка автомобилей во дворах должна располагаться на определенном расстоянии от окон жилых домов согласно СанПиН.

Расчистить пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Существуют нормы, по которым во дворах разрешена парковка машин весом порядка трех тонн. Как правило, из большегрузов это "Газели", и часто это транспорт проживающих в доме, рассказала Москве 24 заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Запретить им пользоваться общедомовой территорией довольно трудно. Более того, есть даже решение Конституционного суда, что в таком случае никто не вправе запретить проезд, даже если человек не платил за шлагбаум", – отметила депутат.

В то же время, по ее оценке, именно шлагбаум на сегодняшний день является лучшей защитой от грузовиков не местных жителей.

В столице эта процедура хорошо отлажена: "Московский паркинг" принимает заявления от граждан, прорабатывает все вопросы, берет на себя согласования, бесплатно устанавливает оборудование и помогает проводить собрания. В итоге в первый год жители освобождаются от затрат на установку.
Светлана Разворотнева
заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

При этом, если во дворе паркуются более массивные грузовики, парламентарий порекомендовала обращаться в ГАИ – водителю выпишут предписание.

Что касается конкретно столицы, количество свободных мест во дворах растет в том числе за счет введения платных парковок с резидентскими разрешениями, подчеркнула Разворотнева.

"Они как раз направлены на то, чтобы чужой транспорт не занимал места, а жители всегда могли найти парковку рядом с домом", – заключила она.

В свою очередь, эксперт транспортного развития территорий Илья Резников в разговоре с Москвой 24 отметил, что в случае с Путилково новой разметки, установки запрещающих знаков и фотофиксации может быть вполне достаточно.

Однако, скорее всего, вопрос требует более комплексного подхода. Важно разобраться, что это за грузовики, откуда они берутся, где должны стоять по нормативам и почему этого не происходит.
Илья Резников
эксперт транспортного развития территорий

Однако, по его словам, если обратиться к виртуальным панорамам местных дворов (данные указаны за 2025 год), проблема не столько в грузовиках, сколько в машинах жителей. Они стоят в том числе в зонах запрета парковки и на тротуарах.

"При этом сами дворы преимущественно пешеходные, машин там почти нет, а на панорамах видны подземные паркинги. И пожарным, скорее всего, мешают именно легковые автомобили – такая ситуация типична для многих новых ЖК", – добавил он.

Вопросы здесь нужно адресовать проектировщикам ЖК и тем, кто согласовал конкретный проект, резюмировал Резников.

Жители ЖК в Красногорске пожаловались на стоящие месяцами фуры

Читайте также


Веткина Анастасия

транспортистории

Главное

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика