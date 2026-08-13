Депутат Разворотнева объяснила, как решить проблему с парковкой грузовиков во дворах

Десятки грузовиков месяцами стоят вдоль жилых домов в подмосковном Путилкове, занимая парковки и сужая проезжую часть. По словам местных жителей, машины создают угрозу безопасности и мешают проезду спецтранспорта. Как действовать в подобной ситуации и можно ли решить подобную проблему в своем дворе, разбиралась Москва 24.

Не место для парковки

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Московской области"

Жители поселка Путилково (входит в городской округ Красногорск) пожаловались телеканалу Москва 24 на десятки грузовиков, которые порой месяцами стоят вдоль жилых домов, занимая парковку и сужая проезжую часть на Путилковском шоссе. По их словам, большегрузы создают реальную угрозу безопасности – в случае чрезвычайной ситуации спецтранспорт может не проехать.

Местный житель рассказал журналистам телеканала, что во время возгорания в одном из домов пожарные долго не могли развернуться и приступить к тушению из-за припаркованных грузовиков.





местный житель По моим наблюдениям, фуры стоят около месяца. Они очень затрудняют движение, особенно мамочкам с детьми, с колясками, вообще невозможно пройти.

По мнению жителей, водители выбирают их дворы ради экономии: ставить фуру на бесплатную уличную парковку выгоднее, чем пользоваться специализированными стоянками. Некоторые водители, по словам очевидцев, даже не живут в этом районе: они оставляют грузовик, пересаживаются на личный автомобиль и уезжают.



Согласно пункту 17.2 Правил дорожного движения, в жилой зоне запрещена стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест. За нарушение в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф в 3 000 рублей, в других регионах – 1 500.



Президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев в беседе с телеканалом Москва 24 рекомендовал жителям фиксировать подобные нарушения на фото и видео с указанием времени и места, после чего обращаться в Госавтоинспекцию.

"Вместе с тем я бы, конечно же, советовал обратиться в управляющую компанию либо ТСЖ и в администрацию", – пояснил он.

Эксперт по безопасности на транспорте, член общественного совета Минтранса РФ Юлия Манн уточнила телеканалу Москва 24, что, если будут установлены знаки, запрещающие парковку большегрузов, сотрудники контрольно-надзорных органов смогут выписывать штрафы. Если владелец не уберет транспорт добровольно, будут все основания для принудительной эвакуации.

В администрации Красногорска сообщили телеканалу Москва 24, что до конца сентября "Мосавтодор" восстановит дорожную разметку на Путилковском шоссе, после чего на этом участке должна заработать автоматическая система фотофиксации. Тогда постановления о нарушениях будут приходить через портал госуслуг.

По словам экспертов, чтобы добиться установки запрещающих знаков, необходимо обратиться в местную администрацию и МВД. Подать жалобу можно также в Роспотребнадзор, так как стоянка автомобилей во дворах должна располагаться на определенном расстоянии от окон жилых домов согласно СанПиН.

Расчистить пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Существуют нормы, по которым во дворах разрешена парковка машин весом порядка трех тонн. Как правило, из большегрузов это "Газели", и часто это транспорт проживающих в доме, рассказала Москве 24 заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Запретить им пользоваться общедомовой территорией довольно трудно. Более того, есть даже решение Конституционного суда, что в таком случае никто не вправе запретить проезд, даже если человек не платил за шлагбаум", – отметила депутат.

В то же время, по ее оценке, именно шлагбаум на сегодняшний день является лучшей защитой от грузовиков не местных жителей.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ В столице эта процедура хорошо отлажена: "Московский паркинг" принимает заявления от граждан, прорабатывает все вопросы, берет на себя согласования, бесплатно устанавливает оборудование и помогает проводить собрания. В итоге в первый год жители освобождаются от затрат на установку.

При этом, если во дворе паркуются более массивные грузовики, парламентарий порекомендовала обращаться в ГАИ – водителю выпишут предписание.

Что касается конкретно столицы, количество свободных мест во дворах растет в том числе за счет введения платных парковок с резидентскими разрешениями, подчеркнула Разворотнева.

"Они как раз направлены на то, чтобы чужой транспорт не занимал места, а жители всегда могли найти парковку рядом с домом", – заключила она.

В свою очередь, эксперт транспортного развития территорий Илья Резников в разговоре с Москвой 24 отметил, что в случае с Путилково новой разметки, установки запрещающих знаков и фотофиксации может быть вполне достаточно.





Илья Резников эксперт транспортного развития территорий Однако, скорее всего, вопрос требует более комплексного подхода. Важно разобраться, что это за грузовики, откуда они берутся, где должны стоять по нормативам и почему этого не происходит.

Однако, по его словам, если обратиться к виртуальным панорамам местных дворов (данные указаны за 2025 год), проблема не столько в грузовиках, сколько в машинах жителей. Они стоят в том числе в зонах запрета парковки и на тротуарах.

"При этом сами дворы преимущественно пешеходные, машин там почти нет, а на панорамах видны подземные паркинги. И пожарным, скорее всего, мешают именно легковые автомобили – такая ситуация типична для многих новых ЖК", – добавил он.

Вопросы здесь нужно адресовать проектировщикам ЖК и тем, кто согласовал конкретный проект, резюмировал Резников.

