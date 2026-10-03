Более 500 шлагбаумов установили в московских дворах в этом году по упрощенной программе "Московского паркинга". Чтобы установить шлагбаум, нужно получить согласие соседей и собрать минимум 10% голосов собственников.

Установка шлагбаума бесплатная, а в первый год платить за его обслуживание не придется. Далее тариф составит 90 рублей в месяц с каждого жилого помещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.