03 сентября, 19:30Город
На юге Москвы появились новые детские площадки
На юге Москвы обновили детские и спортивные площадки во дворах жилых домов.
Каждая игровая зона создана по уникальному проекту. Например, на Малой Тульской улице появился гигантский оранжевый медведь с бочонком меда – внутри него расположены горки, скалодром и труба для скоростного спуска. На Варшавском шоссе установили яркий комплекс с горкой и песочницей для самых маленьких москвичей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.