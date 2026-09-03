На юге Москвы появились новые детские площадки

На юге Москвы обновили детские и спортивные площадки во дворах жилых домов.

Каждая игровая зона создана по уникальному проекту. Например, на Малой Тульской улице появился гигантский оранжевый медведь с бочонком меда – внутри него расположены горки, скалодром и труба для скоростного спуска. На Варшавском шоссе установили яркий комплекс с горкой и песочницей для самых маленьких москвичей.

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