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03 сентября, 19:30

Город

На юге Москвы появились новые детские площадки

На юге Москвы появились новые детские площадки

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На юге Москвы обновили детские и спортивные площадки во дворах жилых домов.

Каждая игровая зона создана по уникальному проекту. Например, на Малой Тульской улице появился гигантский оранжевый медведь с бочонком меда – внутри него расположены горки, скалодром и труба для скоростного спуска. На Варшавском шоссе установили яркий комплекс с горкой и песочницей для самых маленьких москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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