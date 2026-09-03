Путин заявил, что не стоит насильно "выдавливать" детей из 10-х классов

Насильно "выдавливать" детей из 10-х классов нельзя, нужно создавать условия для качественной подготовки нужных экономике специалистов. Так Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ ответил на вопрос о ситуации с профобразованием.



Президент отметил, что у представителей рабочих профессий уровень заработной платы достаточно высокий, и интерес к ним очень большой.

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