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03 сентября, 13:45

Политика

Путин заявил, что не стоит насильно "выдавливать" детей из 10-х классов

Путин заявил, что не стоит насильно "выдавливать" детей из 10-х классов

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Путин заявил, что переговорный процесс по Украине пока заморожен

Насильно "выдавливать" детей из 10-х классов нельзя, нужно создавать условия для качественной подготовки нужных экономике специалистов. Так Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ ответил на вопрос о ситуации с профобразованием.

Президент отметил, что у представителей рабочих профессий уровень заработной платы достаточно высокий, и интерес к ним очень большой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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