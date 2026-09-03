03 сентября, 13:45Политика
Путин заявил, что не стоит насильно "выдавливать" детей из 10-х классов
Насильно "выдавливать" детей из 10-х классов нельзя, нужно создавать условия для качественной подготовки нужных экономике специалистов. Так Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ ответил на вопрос о ситуации с профобразованием.
Президент отметил, что у представителей рабочих профессий уровень заработной платы достаточно высокий, и интерес к ним очень большой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.