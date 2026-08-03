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Новости

03 августа, 12:00

Происшествия

Новости мира: ущерб от аномальной жары и пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

Новости мира: ущерб от аномальной жары и пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

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Ущерб от аномальной жары и пожаров в Европе уже превысил 3 миллиарда евро, пишет газета Financial Times. Причем это только предварительная цифра. Подсчет убытков, связанных с повреждением жилых домов, потерями в сельском хозяйстве и туристической отрасли, еще продолжается. Сильнее всего от пожаров пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В общей сложности в этих странах выгорело почти полмиллиона гектаров территорий.

США и Иран проведут переговоры 3 августа. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. При этом он не назвал крайний срок для заключения соглашения. Ранее глава Белого дома заявил, что отменил запланированную масштабную атаку на Исламскую Республику. Он отметил, что надеется быстро достичь договоренности по открытию Ормузского пролива и выходу из тупика, связанного с ядерным потенциалом Тегерана. В свою очередь Иран заявил, что близок к заключению сделки с Оманом по поводу нового маршрута через Ормузский пролив.

Сразу три страны оказались на грани энергокризиса из-за обмелевшего Дуная. В Венгрии пришлось остановить единственную АЭС "Пакш", поскольку воды для охлаждения реакторов теперь не хватает. Станция покрывала 40% потребностей страны. В Румынии также остановили оба энергоблока АЭС "Чернаводэ". Власти призвали население и промышленность расходовать энергию максимально рационально. В Сербии же перестал работать крупнейший НПЗ в Панчево. Рекордно низкий уровень Дуная серьезно помешал судоходству. Власти готовят экстренные меры, чтобы не допустить срыва поставок топлива.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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