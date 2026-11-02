Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян в программу ПДС

Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений. Накопительную часть пенсии заморозили еще в 2014 году. Однако ранее сформированные средства сохранились на счетах граждан, и все эти годы на них начислялся инвестиционный доход.

Теперь власти предлагают перевести эти накопления в программу долгосрочных сбережений, которая действует с 2024 года. Предполагается, что это позволит россиянам эффективнее распоряжаться будущей пенсией.

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