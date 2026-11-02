Сергей Собянин сообщил об открытии завода инновационной спецтехники

В "Технополисе "Москва" запустили производство коммунальной техники на электрической тяге, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Это первое в стране подобное предприятие с максимальной локализацией – свыше 90%. В основном там будут выпускать подметально-вакуумную машину.

Она компактная, многофункциональная и маневренная. В год планируют создавать более 300 единиц техники. Для стабильного производства такой техники город заключил с производителем инвестиционный контракт на поставку машин на ближайшие пять лет. Такой электроуборщик подходит для работ на городских улицах и парков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

