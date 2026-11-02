Первый в России завод электрической коммунальной техники открылся в Москве

В Москве открылся первый в России завод полного цикла по производству электрической коммунальной техники. Предприятие работает в особой экономической зоне "Технополис "Москва" и выпускает машины более чем на 90% из отечественных комплектующих.

Сейчас на улицах столицы работают 360 таких машин. Они могут убирать территории до 6 часов без подзарядки, а уровень шума у них на 75% ниже, чем у дизельных аналогов. В рамках инвестиционного контракта в ближайшие 5 лет завод выпустит более 1,5 тысячи уборочных машин.

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