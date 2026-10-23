ЦБ сохранил ставку из-за повышенного инфляционного давления

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых из-за повышенного инфляционного давления и риска более продолжительного влияния временного выбытия производственных мощностей на цены и инфляционные ожидания. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, инфляция остается повышенной, а ее устойчивая часть пока не снижается. ЦБ обновил макроэкономический прогноз и повысил ожидаемую траекторию ключевой ставки. Для устойчивого возвращения инфляции к 4% в следующем году потребуется дольше сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия.

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