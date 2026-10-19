"Деньги 24": аналитики ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 14% годовых

Большинство аналитиков ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых на ближайшем заседании совета директоров.

По мнению экономического обозревателя Евгения Белякова, пауза в снижении ставки может затянуться из-за превышения плановых расходов бюджета на 2026 год, а также изменений в налогообложении и повышения тарифов ЖКХ.

При этом некоторые эксперты допускают снижение ставки на 0,25 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров Центробанка после ближайшего запланировано на 18 декабря.

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