Банковские вклады могут лишить семью социальных льгот

Банковские вклады могут стать причиной отказа в назначении социальных льгот и субсидий. При оценке материального положения семьи учитывают не только зарплату, но и другие официальные доходы, в том числе проценты по депозитам и деньги от сдачи квартиры в аренду.

Если с учетом этих поступлений доход семьи превысит установленный для получения льготы уровень, выплату могут отменить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.