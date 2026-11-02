В России предложили давать скидки за отказ от гаджетов в ресторанах

В российских ресторанах могут появиться зоны без смартфонов, а семьи, которые согласятся отложить гаджеты во время обеда, предлагают поощрять скидками. С такой инициативой выступила глава Совета матерей Татьяна Буцкая.

Она направила соответствующее обращение в Роскачество. Предполагается, что в заведениях также появятся настольные игры, книги, раскраски и игровые комнаты для детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.