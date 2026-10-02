Итоги седьмого конкурса "Новатор Москвы" подвели в столице

В столице подвели итоги седьмого конкурса "Новатор Москвы". Победителями и призерами стали 36 участников, а эксперты выделили 180 наиболее перспективных проектов, что в два раза больше, чем годом ранее.

Разработки представили в разных направлениях, включая креативные индустрии, промышленность, благоустройство и строительство. Проекты также показали на городских площадках, в том числе в павильоне "Арт. Техноград" на ВДНХ и в Московском кластере видеоигр и анимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.