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02 октября, 17:30

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Итоги седьмого конкурса "Новатор Москвы" подвели в столице

Итоги седьмого конкурса "Новатор Москвы" подвели в столице

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В столице подвели итоги седьмого конкурса "Новатор Москвы". Победителями и призерами стали 36 участников, а эксперты выделили 180 наиболее перспективных проектов, что в два раза больше, чем годом ранее.

Разработки представили в разных направлениях, включая креативные индустрии, промышленность, благоустройство и строительство. Проекты также показали на городских площадках, в том числе в павильоне "Арт. Техноград" на ВДНХ и в Московском кластере видеоигр и анимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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