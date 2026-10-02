Российские военные поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны РФ, он использовался для переброски войск и поставок военных грузов украинским группировкам в Донбассе. После ночных ударов в Киеве ограничили движение по нескольким мостам через Днепр.

Также, по данным российского военного ведомства, была поражена электроподстанция "Киевская", обеспечивавшая энергоснабжение объектов военно-промышленного комплекса. В Одесской области под удар попал производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который использовался для хранения и транспортировки военных грузов и топлива.

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