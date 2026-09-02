02 сентября, 13:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках КРТ
Площадь высокотехнологичной промышленной застройки Москвы к 2030 году должна вырасти почти в два раза и составить более 25 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Сейчас на стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов комплексного развития территорий, 46 из них предусматривают размещение промышленной инфраструктуры. Порядка 70% таких объектов построят в границах бывших производственных зон.
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