Сергей Собянин рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках КРТ

Площадь высокотехнологичной промышленной застройки Москвы к 2030 году должна вырасти почти в два раза и составить более 25 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Сейчас на стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов комплексного развития территорий, 46 из них предусматривают размещение промышленной инфраструктуры. Порядка 70% таких объектов построят в границах бывших производственных зон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.