В жилом доме на Карамышевской набережной затопило подземный паркинг

Подземную парковку затопило до второго этажа в доме на Карамышевской набережной в Москве. Видео с места происшествия телеканалу Москва 24 прислали жильцы дома.

По их словам, вода начала поступать в паркинг 1 сентября около 21:00. Жильцы сразу вызвали аварийную службу. Сотрудники коммунальной службы пообещали, что течь вскоре устранят, однако этого не произошло.

Позже выяснилось, что сначала затопило кабельную канализацию, после чего вода начала поступать на парковку через кабельный ввод. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.