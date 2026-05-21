Газовый баллон разгерметизировался на АЗС в Невинномысске

Фото: МАХ/"Михаил Миненков Невинномысск"

Разгерметизация газового баллона произошла на автозаправочной станции "Метан" в Невинномысске. В результате инцидента повреждены три автомобиля. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился на улице Маяковского во время заправки автомобиля. По предварительной информации, возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия прибыли 10 специалистов и 3 единицы техники.

Ранее взрыв с последующим возгоранием произошел на АЗС в Пятигорске. Пламя распространилось на 1 000 квадратных метров, повредив несколько магазинов, производственные здания и многоквартирный дом.

В результате ЧП травмы получили 6 человек. Предварительной причиной назвали нарушение техники безопасности. По факту случившегося возбудили уголовное дело, в рамках расследования задержали 38-летнего директора сети АЗС.