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02 сентября, 07:30

Экономика

Банки России стали активнее использовать чарджбэк для возврата денег клиентам

Банки России стали активнее использовать чарджбэк для возврата денег клиентам

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Банки России все активнее используют чарджбэк для возврата денег за неполученные товары и неоказанные услуги. Процедура позволяет оспорить операцию через банк, если продавец отказывается возвращать средства. Чарджбэк также применяется в случаях, когда деньги списали за подписку после ее отключения.

Сначала потребителю рекомендуют направить продавцу письменную претензию и дождаться ответа в течение 10 дней. Если продавец не возвращает деньги, можно обратиться в банк. Оспорить можно оплату товаров и услуг на счет организации или ИП, но переводы между физическими лицами под эту процедуру не подпадают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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