Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Тысячи людей по всей России отмечают День железнодорожника. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил в своем блоге Сергей Собянин.

К празднику стало известно новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении. В голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 136 тысяч москвичей. В итоге большинство выбрало имя "Королек". Их производят на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье.

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