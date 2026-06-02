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02 июня, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты"

Собянин: началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты"

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Началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Щиту "Елена" предстоит пройти почти 1,5 километра под железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК "ЗИЛ".

Это уже пятый тоннель, который начали прокладывать для Бирюлевской линии. На станции "ЗИЛ" завершены работы по разработке грунта и выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства. На станции "Остров Мечты" заканчиваются земляные работы. На обеих станциях ведется устройство основных конструкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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