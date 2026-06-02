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02 июня, 07:15

Политика

Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана

Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана при прекращении переговоров, назвав ее "стальной стеной".

Трамп также сообщил, что договорился по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" о прекращении огня в Ливане.

По его словам, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен уже на следующей неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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