Президент США Дональд Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана при прекращении переговоров, назвав ее "стальной стеной".

Трамп также сообщил, что договорился по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлы" о прекращении огня в Ливане.

По его словам, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен уже на следующей неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.