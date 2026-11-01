Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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01 ноября, 23:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал об уникальном оборудовании городских служб Москвы

Собянин рассказал об уникальном оборудовании городских служб Москвы

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Сергей Собянин в своем канале в MAX рассказал, какое уникальное оборудование применяют городские службы Москвы. Например, в "Мосгазе" внедрен роботизированный технологический комплекс для автоматизированной плазменной сварки труб с лазерной системой, что делает швы максимально надежными.

"Россети Московский регион" спроектировали подземную трансформаторную подстанцию для проектов в историческом центре столицы, а в "Московской объединенной энергетической компании" начался последний этап испытаний в реальных условиях инновационного течеискателя "Филин-95".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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