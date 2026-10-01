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01 октября, 18:45

Общество

Призеры всероссийских конкурсов в сфере образования получили награды в Москве

Призеры всероссийских конкурсов в сфере образования получили награды в Москве

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В Москве стали известны призеры всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Торжественная церемония прошла в Научной библиотеке МГУ имени Ломоносова. Награды получили лауреаты конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года" и "Первый учитель".

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что конкурсное движение развивается, а число участников ежегодно растет. По его словам, конкурсы помогают педагогам обмениваться опытом и общаться с коллегами. После возвращения конкурсанты проводят открытые уроки и получают признание родителей и коллег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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