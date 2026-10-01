01 октября, 09:30Транспорт
Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 1 октября
Утром 1 октября загруженность дорог в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.
Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском шоссе и на Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД перед Лефортовским тоннелем.
Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером возможны затруднения по направлению в область на радиальных трассах.
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