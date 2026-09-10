Цитаты Льва Толстого разместили на роботах-доставщиках в Москве

На улицах Москвы появились роботы-доставщики с цитатами Льва Толстого. Роверы перевозили яблоки из Ясной Поляны. Угоститься ими смогли все, кто пришел в день рождения Толстого на праздник к его усадьбе.

К юбилею Толстого с 9 по 14 сентября в чате с Алисой AI и на "Яндекс. Станциях" можно услышать воссозданный голос писателя и пообщаться с ним. Для этого использовали 120 минут аудиозаписей Толстого.

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