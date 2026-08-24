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24 августа, 23:30

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Жители Котловки заметили семь роботов-доставщиков на пешеходной зоне

Жители Котловки заметили семь роботов-доставщиков на пешеходной зоне

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Жители Котловки стали свидетелями необычного шествия – по пешеходной зоне один за другим двигались семь роботов-доставщиков. В соцсетях пользователи строили догадки, но в агрегаторе объяснили: роверы направлялись на базу после завершения смены.

Всего в этом районе заказы развозят около десяти таких роботов. По данным компании, жалоб от местных жителей на их работу пока не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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