Жители Котловки заметили семь роботов-доставщиков на пешеходной зоне

Жители Котловки стали свидетелями необычного шествия – по пешеходной зоне один за другим двигались семь роботов-доставщиков. В соцсетях пользователи строили догадки, но в агрегаторе объяснили: роверы направлялись на базу после завершения смены.

Всего в этом районе заказы развозят около десяти таких роботов. По данным компании, жалоб от местных жителей на их работу пока не поступало.

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