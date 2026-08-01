Правительство РФ утвердило список сервисов для обязательной предустановки на гаджеты

Правительство РФ утвердило список приложений для предустановки на гаджеты в 2027 году. В него вошли 40 программ, среди которых RuStore, "Госуслуги", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", сервисы "Яндекса" и мессенджер МАХ.

Также в документе указано, что поисковой системой по умолчанию на устройствах останется "Яндекс". Новый перечень практически полностью совпадает со списком приложений, утвержденным на текущий год.

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