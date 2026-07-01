Сергей Собянин продлил льготный статус технопарку "Модуль" на 10 лет

В Москве продлили на 10 лет статус технопарка для площадки "Модуль". Это позволяет получать различные льготы, в том числе налоговые, а также снизить ставку арендной платы за землю. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, технопарк "Модуль" специализируется на микроэлектронном дизайне и аэрокосмических технологиях. В данный момент у этой площадки девять компаний-резидентов. В планах – модернизация инфраструктуры.

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