01 июля, 18:30Мэр Москвы
Сергей Собянин продлил льготный статус технопарку "Модуль" на 10 лет
В Москве продлили на 10 лет статус технопарка для площадки "Модуль". Это позволяет получать различные льготы, в том числе налоговые, а также снизить ставку арендной платы за землю. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, технопарк "Модуль" специализируется на микроэлектронном дизайне и аэрокосмических технологиях. В данный момент у этой площадки девять компаний-резидентов. В планах – модернизация инфраструктуры.
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