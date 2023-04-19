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"Мой район": школа № 2065. Поселение Московский

"Мой район": школа № 2065. Поселение Московский

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Любовь Оболенская работает в школе № 2065 – преподает в рамках уникальной московской системы предпрофессионального обучения. Помимо теории, Любовь и ее ученики занимаются реальной практической наукой.

В предпрофессиональных классах учатся будущие инженеры, медики и биологи. Ученики Амин Макулшоев и Степан Сорокин выбрали инженерный класс благодаря, в том числе, новейшему оборудованию, которое установлено в школе. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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