"Мой район": реновация. Гольяново

Пенсионерка Клавдия Плотникова стала стотысячным новоселом, который получил жилье по программе реновации в Москве. В своем старом доме она прожила 20 лет и очень переживала по поводу предстоящего переезда.

Однако новую квартиру ей выдали буквально в шаговой доступности – так что даже вещи удалось перевезти без лишней помощи. Дом оказался продуманным, благоустроенным, с хорошим двором и подземной парковкой. Подробнее – в программе "Мой район".