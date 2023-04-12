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"Мой район": реновация. Гольяново

"Мой район": реновация. Гольяново

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Пенсионерка Клавдия Плотникова стала стотысячным новоселом, который получил жилье по программе реновации в Москве. В своем старом доме она прожила 20 лет и очень переживала по поводу предстоящего переезда.

Однако новую квартиру ей выдали буквально в шаговой доступности – так что даже вещи удалось перевезти без лишней помощи. Дом оказался продуманным, благоустроенным, с хорошим двором и подземной парковкой. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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