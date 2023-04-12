Россиянам назвали стоимость кулича к Пасхе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Средняя стоимость пасхальных куличей в РФ сегодня составляет 164 рубля. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе компании АТОЛ.

В 2023 году православная Пасха (Светлое Христово Воскресение) выпадает на 16 апреля. К этому празднику принято накрывать обильный стол. Его неотъемлемой частью являются крашеные яйца, куличи и творожная пасха.

"В преддверии православной Пасхи на прилавках магазинов начали появляться праздничные куличи. По данным АТОЛ, их средняя стоимость на 8–10 апреля составляет 164 рубля. Вместе с этим спрос на товар с каждым днем растет приблизительно на 20%", – рассказали в компании.

Аналитики не исключают, что стоимость куличей может увеличиться ближе к празднику.





пресс-служба компании АТОЛ Примечательно, что в 2022 году за 3–7 дней до Пасхи стоимость куличей варьировалась в районе 134 рублей. При этом чем ближе праздник, тем выше становилась цена на продукцию. Так, в 2022 году за два дня до Пасхи кулич в среднем стоил 178 рублей, за один день – 196 рублей. Максимальная средняя стоимость за единицу товара была зафиксирована в день православной Пасхи – 203 рубля.

Ранее в РПЦ объяснили, разрешается ли праздновать Пасху тем, кто не соблюдал Великий пост. Отмечается, что у не постившихся граждан могли быть на это свои причины, таким образом, отлучать их от Светлого Христова Воскресения не по-христиански. Вместе с тем в РПЦ обратили внимание, что встреча Пасхи не сводится только к употреблению куличей и яиц. Истинный смысл праздника – обращение к Христу.



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