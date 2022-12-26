"Мой район": автозавод "Москвич". Печатники

23 ноября было запущено производство автомобиля "Москвич-3" на бывшем заводе "Автофрамос" в Печатниках. К 2025 году завод планирует создать полностью локальное производство и выпускать российский автомобиль.

В студии программы побывал бывший главный энергетик АЗЛК Михаил Бернер. Вся его жизнь связана с заводом и районом, где в 1967 году выросли новые корпуса тогда еще МЗМА. Бернер тогда руководил перестройкой завода. Поэтому использование опыта и помощи коллег – это не новый этап в жизни "Москвича".

Подробнее – в программе "Мой район".