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Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома начался на Краснобогатырской улице в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома начался на Краснобогатырской улице в столице

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Начался капитальный ремонт шестнадцатиэтажного жилого дома на Краснобогатырской улице. Его возводили с 1988 по 1992 год.

Специалисты приведут в порядок подвалы, подъезды, заменят внутренние коммуникации. Особое внимание уделят обновлению фасада. Он состоит из нескольких секций, каждая из которых обладает своим типом фасада. Разработана индивидуальная методика. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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