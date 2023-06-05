17:40Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома начался на Краснобогатырской улице в столице
Начался капитальный ремонт шестнадцатиэтажного жилого дома на Краснобогатырской улице. Его возводили с 1988 по 1992 год.
Специалисты приведут в порядок подвалы, подъезды, заменят внутренние коммуникации. Особое внимание уделят обновлению фасада. Он состоит из нескольких секций, каждая из которых обладает своим типом фасада. Разработана индивидуальная методика. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь