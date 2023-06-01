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"Мой район. Навигатор": посетители московского зоопарка смогут увидеть белую медведицу

"Мой район. Навигатор": посетители московского зоопарка смогут увидеть белую медведицу

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Посетители московского зоопарка снова могут увидеть белую медведицу Айку. Хищнице три года, она переехала в столицу из Ростова-на-Дону в середине апреля. Первый месяц Айка находилась на карантине, а ее вольер был закрыт баннером – это было нужно, чтобы животное спокойно адаптировалось на новом месте. Теперь это ограничение снято.

По словам специалистов, Айка еще привыкает к новой территории, но уже чувствует себя гораздо увереннее. Она с удовольствием охотится на живую рыбу, с интересом наблюдает за зоологами, а также с радостью проводит время в большой куче снега, которую сотрудники зоосада регулярно пополняют.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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