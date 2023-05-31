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"Мой район. Навигатор": в Москву поступило еще 24 электробуса
В Москву поступила новая партия электробусов. Пришли первые 24 машины, которым присвоили госзнаки, и совсем скоро транспортные средства выйдут на улицы столицы.
Данный вид транспорта курсирует по московским дорогам с 2018 года. Машины не привязаны к контактной сети, они заряжаются на конечных остановках и в парках. Сегодня электробусы обслуживают 79 маршрутов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор