"Мой район. Навигатор": в Москву поступило еще 24 электробуса

В Москву поступила новая партия электробусов. Пришли первые 24 машины, которым присвоили госзнаки, и совсем скоро транспортные средства выйдут на улицы столицы.

Данный вид транспорта курсирует по московским дорогам с 2018 года. Машины не привязаны к контактной сети, они заряжаются на конечных остановках и в парках. Сегодня электробусы обслуживают 79 маршрутов.

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