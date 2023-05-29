"Мой район. Навигатор": часы на фасаде театра кукол им Образцова отреставрируют в Москве

В Москве отреставрируют знаменитые часы на фасаде театра кукол имени Сергея Образцова. Механизм отправился на ремонт впервые за 53 года.

Необычные часы, ставшие символом театра, придумал его бессменный руководитель Сергей Образцов. Известный кукольник всегда интересовался часами, которые он видел в разных городах мира на гастролях. Его идею в 1970 году воплотили скульпторы Дмитрий Шаховский, Павел Шимес и конструктор-самоучка Вениамин Кальмансон.

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