Собянин: проходку тоннелей на Троицкой линии метро планируем завершить в конце года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство тоннелей между станциями Троицкой линии метро планируется завершить до конца этого года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Уже готов участок "Новаторская" – "Коммунарка". Также соединили друг с другом тоннелями "Новаторскую", "Академическую", "Вавиловскую", – рассказал мэр.

Он напомнил, что в августе-сентябре прошлого года тоннелепроходческие комплексы "Александра" и "София" начали движение между станциями "ЗИЛ" и "Крымская".

Собянин подчеркнул, что машины по прокладыванию тоннелей смогли пройти около 800 метров, всего запланировано 1,8 километра.



"Участок сложный: машины уже сделали тоннели под руслом Москвы-реки, впереди проходка под путями Павелецкого направления МЖД", – добавил он.

В период с октября по ноябрь 2022 года началось строительство тоннелей между станциями "Академическая" и "Крымская". Собянин отметил, что всего на участке запланировано продолжить путь длиною в 2,24 километра.

"Проходки будущей Троицкой линии выполняем по традиционной технологии Московского метрополитена – делаем два однопутных тоннеля диаметром 6 метров", – рассказал Собянин.

По словам мэра, участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируется открыть в 2024 году. Новые станции позволят улучшить транспортную доступность в 11 районах и 2 поселениях столицы, а также снимут дополнительную нагрузку с Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Ранее гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов заявлял, что станция "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии готова на 75%. Строители завершили монолитные работы и почти закончили засыпку котлована.

