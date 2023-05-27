17:25Мэр Москвы
Собянин: проходку тоннелей на Троицкой линии метро планируем завершить в конце года
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Строительство тоннелей между станциями Троицкой линии метро планируется завершить до конца этого года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Уже готов участок "Новаторская" – "Коммунарка". Также соединили друг с другом тоннелями "Новаторскую", "Академическую", "Вавиловскую", – рассказал мэр.
Он напомнил, что в августе-сентябре прошлого года тоннелепроходческие комплексы "Александра" и "София" начали движение между станциями "ЗИЛ" и "Крымская".
Собянин подчеркнул, что машины по прокладыванию тоннелей смогли пройти около 800 метров, всего запланировано 1,8 километра.
"Участок сложный: машины уже сделали тоннели под руслом Москвы-реки, впереди проходка под путями Павелецкого направления МЖД", – добавил он.
В период с октября по ноябрь 2022 года началось строительство тоннелей между станциями "Академическая" и "Крымская". Собянин отметил, что всего на участке запланировано продолжить путь длиною в 2,24 километра.
"Проходки будущей Троицкой линии выполняем по традиционной технологии Московского метрополитена – делаем два однопутных тоннеля диаметром 6 метров", – рассказал Собянин.
По словам мэра, участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируется открыть в 2024 году. Новые станции позволят улучшить транспортную доступность в 11 районах и 2 поселениях столицы, а также снимут дополнительную нагрузку с Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
Ранее гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов заявлял, что станция "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии готова на 75%. Строители завершили монолитные работы и почти закончили засыпку котлована.
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