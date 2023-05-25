XIII фестиваль "Органные вечера в Кусково" пройдет с 27 мая по 9 сентября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Летний фестиваль "Органные вечера в Кусково" пройдет в бывшей подмосковной усадьбе графов Шереметьевых с 27 мая по 9 сентября 2023 года. Тринадцатый раз он объединит ведущих российских исполнителей, которые выступят как с сольными программами, так и в составе различных ансамблей.

В афише – 25 концертов, центральной фигурой которых стал Иоганн Себастьян Бах: его произведения, созданные для органа, а также для разных ансамблей с участием органа, представлены в значительной части фестивальных программ.

Традиционно слушателей ждет и целый ряд оригинальных вечеров, в которых зазвучит музыка шести веков – от сочинений композиторов итальянского Ренессанса, немецких барочных шедевров, русских и западноевропейских романтических опусов до саундтреков к голливудским блокбастерам и произведений современных авторов.

"В этом году состав участников поистине уникален. Мы собрали невероятно сильную и яркую команду, в которой каждый музыкант – выдающийся солист, чье появление украсило бы любой самый престижный международный форум. И если раньше мы представляли больше ансамблевых проектов, то сейчас ставка сделана на сольные выступления. В основном это сложные программы музыки Баха, раскрывающие всю глубину и мощь этой краеугольной для всего музыкального мира фигуры", – рассказала художественный руководитель "Органных вечеров в Кусково", органистка Елена Привалова.

Участниками станут российско-латвийская органистка Евгения Лисицына, главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина, главный органист санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя, солист барочной капеллы "Золотой век", обладатель международных наград Алексей Шевченко, а также лауреат и дипломант десяти международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец.

Впервые на фестивале представят свое искусство признанные звезды разных поколений. В их числе профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий; солист Белгородской государственной филармонии, популярный радио-ведущий и блогер Тимур Халиуллин; органист Сочинской филармонии Владимир Королевский и другие.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха станет связующей нитью всех фестивальных событий. На концерте-открытии 27 мая в исполнении Елены Приваловой и барочной капеллы "Золотой век" прозвучат органные и инструментальные произведения классика. Вся программа "Органных вечеров в Кусково" доступна по ссылке.

Ранее стало известно, что 28 мая в Парке Горького пройдет первый концерт программы "Военные оркестры в парках" сезона-2023. В его рамках состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых пройдут в московских парках.