24 мая, 21:30Общество
"Московский патруль": сотрудники ГИБДД остановили движение в Москве из-за уток
Этим утром движение у Третьего транспортного кольца Москвы на несколько минут парализовали утки. Дорожным инспекторам пришлось спасать пернатую семейку, которая прогуливалась по проезжей части.
Сотрудники ГИБДД ненадолго остановили движение машин и перевели птиц, а затем проводили их к тихой улице и к тротуару под озабоченные крики утиной матери.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль