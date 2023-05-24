Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 21:30

Общество

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД остановили движение в Москве из-за уток

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД остановили движение в Москве из-за уток

Ученые заявили, что последствия магнитной бури будут ощущаться несколько дней после 24 мая

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Будущие контрактники заявили о желании помочь находящимся в зоне СВО боевым товарищам

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичных предпринимателей в креативной сфере

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Московских автомобилистов предупредили о тумане в ночь на 25 мая

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 25 мая

"Актуальный репортаж": мужчина решил обустроить бассейн на крыше многоэтажки в Москве

Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на 25 мая

Этим утром движение у Третьего транспортного кольца Москвы на несколько минут парализовали утки. Дорожным инспекторам пришлось спасать пернатую семейку, которая прогуливалась по проезжей части.

Сотрудники ГИБДД ненадолго остановили движение машин и перевели птиц, а затем проводили их к тихой улице и к тротуару под озабоченные крики утиной матери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика