"Московский патруль": сотрудники ГИБДД остановили движение в Москве из-за уток

Этим утром движение у Третьего транспортного кольца Москвы на несколько минут парализовали утки. Дорожным инспекторам пришлось спасать пернатую семейку, которая прогуливалась по проезжей части.

Сотрудники ГИБДД ненадолго остановили движение машин и перевели птиц, а затем проводили их к тихой улице и к тротуару под озабоченные крики утиной матери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

