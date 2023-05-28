Собянин рассказал о строительстве социальных и культурных объектов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе Москвы специалисты построили 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Еще 54 учреждения сейчас находятся на стадии реализации, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на западе столицы в районе Раменки инвестор возведет центр дополнительного образования.



"На месте старого здания спортивно-оздоровительного комплекса 1989 года появится новый спорткомплекс "Раменки". На пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД – детский сад на 150 мест, а на проспекте Вернадского – учебный корпус на 300 мест и садик на 125 детей", – поделился мэр.

Собянин добавил, что на юго-западе на столичной улице Коктебельской появится ФОК, а на северо-западе на территории бывшего Тушинского аэрополя власти откроют школу на 1 100 воспитанников. Мэр отметил, что во время строительства социальных и культурных объектов специалисты учитывают необходимость благоустройства и озеленения прилегающих территорий.

Ранее Собянин рассказал о развитии столичных районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино. По его словам, там было реализовано большое количество проектов. Например, в районах построили новые станции метро "Тропарево" Сокольнической линии, "Озерная" Солнцевского радиуса и "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).