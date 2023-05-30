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"Мой район. Навигатор": свыше 250 тонн рыбы привезли на фестиваль "Рыбная неделя"
В Москве идет традиционный гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Гости могут попробовать оригинальные блюда из разных регионов России. В этом году в столицу привезли свыше 250 тонн рыбы и морепродуктов.
К "Рыбной неделе" присоединились более трех тысяч магазинов и около 120 рынков. В дни фестиваля там установили акционные цены на многие товары и организовали специальные дегустационные программы.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор