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Центр национальных конных традиций откроет летний сезон на ВДНХ 3 и 4 июня. На историческом выводном кругу выступят коллективы и команды в разных видах конного спорта, передает портал мэра и правительства Москвы.

В общей сложности свои таланты продемонстрируют 50 спортсменов. Вход на мероприятие свободный. Так, в субботу, 3 июня, с 13:00 до 17:00 на выставке состоится программа "О спорт, ты мир!". В ходе нее пройдут показательные выступления в дисциплинах Олимпийских игр, среди которых конкур, выездка, троеборье, вольтижировка и драйвинг.

На следующий день, 4 июня, с 13:00 до 17:00 организуют программу "Дружба народов!". Посетителям расскажут о конных традициях. Гости также смогут посмотреть мастерство всадников Кремлевской школы верховой езды. Команда покажет зрелищные элементы джигитовки. Отмечается, что для комфорта посетителей на выводном кругу возвели крупный трибунный комплекс, который сможет вместить две тысячи зрителей.

"На лето Центр национальных конных традиций запланировал спортивные соревнования всероссийского и международного уровня, открытые показательные тренировки всадников, театрализованные конные представления, выводку лошадей национальных пород, шоу-программы, выставки, экскурсии, а также профильные семинары и конференции", – говорится в сообщении.

Центр национальных конных традиций базируется в павильонах ВДНХ № 41–43. Их возвели вместе с выводным кругом в 1954 году как единый комплекс "Коневодство".

Ранее замгендиректора ВДНХ по развитию Елена Жук рассказала, что на Выставке пройдут специальные летние мероприятия, которые смогут посетить все желающие. Уже в летние месяцы комплекс встретит своего 10-миллионного посетителя в 2023 году.