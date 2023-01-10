"Мой район. Обратная связь": завершен ремонт причала "Стадион Лужники-Северный"

В столичном районе Хамовники капитально отремонтирован причал "Стадион Лужники-Северный". Рядом с объектом находятся Новоспасский мост и Новодевичий монастырь. Причал ввели в эксплуатацию в 1956 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали.

Работами занимались специалисты комплекса городского хозяйства. Они восстановили бетонные поверхности, отремонтировали гранитные парапеты и мощение, ступени и площадки лестничных сходов. Кроме того, установили новое перильное ограждение из нержавеющей стали. Большая часть работ проводилась с баржи. На время ремонта причал был закрыт для швартовки судов.

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