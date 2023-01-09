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09 января, 18:15

Происшествия

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

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Борт санавиации вылетел к месту жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе

Новости часа: самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО

Спасатели начали эвакуацию пассажиров Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе. О процессе спасательной операции сообщили в МЧС.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за обледенения воздушного судна. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. Отмечается, что самолет выполнял рейс в условиях тумана и полярной ночи. На борту находились 12 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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