Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

Спасатели начали эвакуацию пассажиров Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком автономном округе. О процессе спасательной операции сообщили в МЧС.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за обледенения воздушного судна. Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. Отмечается, что самолет выполнял рейс в условиях тумана и полярной ночи. На борту находились 12 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.