Сотрудники ЦППК угостят чаем пассажиров на пяти станциях в вечерний час пик 9 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На пяти станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) москвичей и гостей столицы бесплатно угостят горячим чаем 9 января с 17:00 до 19:00. Об этом пресс-служба перевозчика рассказала в своем телеграм-канале.

"Сегодня вечером в Москве и области до -16 градусов – в такую погоду не будет лишним глоток согревающего напитка после окончания первого рабочего дня этого года", – говорится в сообщении.

Раздача горячего напитка пройдет в пригородных зонах на станциях Нижегородская, Одинцово, Мытищи, Выхино и Нахабино.

Ранее москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. В ЦОДД предупредили, что вечером в столице ожидаются заторы до семи баллов. В основном движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

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