Кольцевая линия столичного метро вернулась к обычному режиму работы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Поезда на Кольцевой линии Московского метрополитена вновь курсируют в обычном режиме. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что со 2 по 7 января поезда на Кольцевой линии поочередно ходили только в одном направлении. Такие ограничения были необходимы для обновления инфраструктуры на каждом из путей.

"Благодаря обновлению мы уже с понедельника увеличим количество поездов в часы пик на одной из самых популярных линий. Для пассажиров сократится время ожидания составов на станции и появятся дополнительные места в часы пик", – сказал Ликсутов.

В мэрии пояснили, что обновленная аппаратура гораздо надежнее и функциональнее старой. В метрополитене ожидают, что проведение работ позволит уже в понедельник, 9 января, увеличить частоту движения составов в час пик: вместо 34 пар поездов будут курсировать 36.

"В результате появится больше 2,5 тысячи дополнительных мест в каждую сторону", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев заявил, что в 2023 году столичные власти планируют завершить строительство 14 новых станций метрополитена.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии, на котором расположатся станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех", а также участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Внуково".

Кольцевая линия московского метро вернулась к обычному режиму работы

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