"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц в Красносельском районе столицы

Завершилось благоустройство улиц в Красносельском районе столицы. Обновили Новорязанскую и Ольховскую улицы, а также несколько переулков, в том числе Басманный. Все работы прошли по программе "Мой район".

На территориях сделали пешеходные зоны, расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы и остановочные павильоны с зарядками и смонтировали контактную сеть для трамваев. Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии и обустроили дополнительные водостоки.