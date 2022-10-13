Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 октября, 17:15

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц в Красносельском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц в Красносельском районе столицы

"Мой район. Обратная связь": теннисный корт в Таганском районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство парка у ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле жд станции "Новоподрезково"

Новости часа: в Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы

"Мой район. Навигатор": новое место для прогулок появилось в столичном районе Коньково

Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для 45 городских объектов

В Москве организовали новое общественное пространство у станции метро "Тимирязевская"

Собянин: адресно-инвестиционная программа 2023–2025 годов будет носить социальный характер

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

Завершилось благоустройство улиц в Красносельском районе столицы. Обновили Новорязанскую и Ольховскую улицы, а также несколько переулков, в том числе Басманный. Все работы прошли по программе "Мой район".

На территориях сделали пешеходные зоны, расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы и остановочные павильоны с зарядками и смонтировали контактную сеть для трамваев. Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии и обустроили дополнительные водостоки.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика