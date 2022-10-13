"Мой район. Навигатор": теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Спортивные состязания и тренировки ждут жителей Таганского района. Чтобы стать их участниками, надо приобрести теннисные ракетки и мячи, а корт уже есть. Его оборудовали на Нижегородской улице, во дворе жилого дома № 13А.

Рядом с кортом поставили судейскую вышку. Для болельщиков организовали скамейки с навесом, который защищает от непогоды. А по всему периметру площадки – ветрозащитные щиты.